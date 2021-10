Estupro coletivo: laudo preliminar é inconclusivo, e polícia segue investigações

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Médico Legal (IML) do Goiás divulgou, nesta sexta-feira (15/10), um laudo preliminar referente ao caso da jovem de 25 anos que teria sofrido um estupro coletivo em Águas Lindas (GO). O resultado do documento foi inconclusivo. A Polícia Civil do estado (PCGO) investiga a denúncia, que veio a público no sábado (9/10). Cinco homens são suspeitos de cometer o crime; três estão presos.

Inicialmente, os exames do IML não constataram vestígios ou marcas de violência no corpo da vítima. Contudo, a delegada Tamires Teixeira, responsável pelas investigações, destacou que isso não necessariamente comprova a inexistência da violência sexual.

"O laudo é uma informação importante que pode conduzir a investigação em uma ou outra direção. Mas resultado inconclusivo não significa que o estupro não aconteceu, porque sabemos que, em se tratando de uma mulher adulta, os atos sexuais podem não deixar vestígios", ressaltou a delegada, que coordena a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da PCGO.

Além disso, a investigadora afirmou que trabalhará com todas as provas. "Independentemente do resultado (do laudo), vamos trabalhar com o documento junto a outros elementos que temos", reforçou Tamires Teixeira.

Na manhã desta sexta-feira (15/10), a vítima se apresentou prestou novo depoimento na Deam.

Denúncia



O crime denunciado pela jovem de 25 anos ocorreu no sábado (9/10), no Setor 1 de Águas Lindas (GO) A vítima estava em uma festa e relatou que foi ameaçada e violentada. Ela só conseguiu pedir ajuda cerca de cinco horas depois, durante um momento de descuido dos agressores.

Um dos suspeitos — identificado como Irineu Marques Dias — é subtenente do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) do Distrito Federal e foi temporariamente afastado da corporação.

No sábado (11/10), a Polícia Militar de Goiás esteve no endereço onde ocorreu a festa. Os suspeitos identificados foram levados à 17ª Delegacia Regional (Águas Lindas), e a vítima recebeu atendimento no Hospital Municipal Bom Jesus (HMBJ).