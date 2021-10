Feminicídio: marido mata mulher em Ceilândia e depois tira a própria vida

AB Adriana Bernardes EH Edis Henrique Peres

Mais uma mulher foi vítima de feminicídio na madrugada deste domingo (17/10) no Distrito Federal. Olívia Makoski, 47 anos, foi morta pelo marido, Francisco de Assis Guembitzchi, de 55 anos, que não aceitava a separação do casal. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é que ele se matou logo depois de cometer o crime, na residência do casal, no Pôr do Sol. O casal era proprietário do restaurante Querência do Sul.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) II. A delegada-chefe da unidade, Adriana Romana, explica que foi encontrado um revólver 38 no local e duas facas. “Possivelmente (as facas) foram usadas no crime. Mas só teremos a confirmação com o laudo pericial e também do IML (Instituto Médico Legal)”, pondera.

“Estudamos a possibilidade de suícidio (de Francisco, após matar a esposa), mas não descartamos outra hipótese. O casal estava juntos há 31 anos e em processo de separação há dois meses. Mas ele vinha relutando, não queria aceitar a separação”, destaca Adriana.

Segundo apurado pela polícia, há relatos de violência verbal praticada por Francisco contra Olívia. “Dentro do cenário que encontramos e do relato dos familiares que a gente ouviu, o caso é de feminicídio, motivado por essa separação. Mas as investigações continuam”, afirma a delegada.



Vidas interrompidas

O boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do DF traz as estatísticas de feminicídio de janeiro a setembro e contabiliza 19 mulheres assassinadas pela condição de gênero. É mais do que todos os casos ocorridos durante o ano de 2020 inteiro, quando 18 mulheres tiveram as vidas roubadas por companheiros e ex-companheiros.

O caso da diretora de Políticas para as Mulheres e Combate ao Racismo do Sindicato de Serviços Terceirizáveis (Sindiserviços-DF), Cilma da Cruz Galvão, de 51 anos, assassinada a golpes de faca pelo companheiro em 3 de outubro, ainda não foi incluído do boletim da Segurança Pública.



Em junho, o Correio divulgou, em primeira mão, um levantamento dos feminicídios ocorridos no Distrito Federal, realizado pelo promotor de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), Thiago Pieberom e outros pesquisadores. A pesquisa revelou que 88,2% dos feminicídios têm histórico de ciúme excessivo, controle ou perseguição por parte dos acusados. E que em 61,8% dos casos, a vítima havia rompido o relacionamento ou tentado se separar do feminicida.



Onde pedir ajuda?

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172



Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100

Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350