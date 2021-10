Temperatura no DF pode chegar a 30ºC, mas pode chover no fim da tarde

CB Correio Braziliense

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deste domingo na capital do país deve variar em mínima de 17°C e máxima de 30ºC. A umidade relativa do ar começa em 95% no período da manhã e pode cair para 45% nas horas mais quentes do dia.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, destaca que apesar do sol desta manhã, há risco de pancadas de chuva. “Apesar de estarmos com poucas nuvens, existe a possibilidade de no fim da tarde e começo da noite ter pancadas de chuva no DF, com trovoadas isoladas. Ontem, por exemplo, registramos um volume bastante significativo de chuva em Águas Emendadas (Planaltina). Das 14h às 15h, choveu 62.8mm”, afirma.

O Inmet emitiu um alerta amarelo, que vai até às 12h desta segunda-feira (18/10), devido ao risco de ventos intensos, de até 60 km/h e de chuva com trovoadas. “Há baixo risco de corte de energia, queda de árvores e alagamentos”, pontua Andrea.

Apesar disso, a meteorologista orienta alguns cuidados: “Em caso de rajadas de vento não se deve abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de raios e quedas de galhos. Também não é bom estacionar os veículos próximos a torres e placas de propagandas, nem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, finaliza.