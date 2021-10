Polícia investiga morte de casal em Ceilândia na madrugada deste domingo

AB Adriana Bernardes EH Edis Henrique Peres

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de um casal em Ceilândia que ocorreu na madrugada deste domingo (17/10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida por volta das 1h24, no Setor Habitacional Sol Nascente.

As vítimas, Francisco de Assis, 56 anos, e Olívia Makoski, 48 anos, eram donos do restaurante Querência do Sul, de Ceilândia. No local foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas.

O local do crime ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF, com investigação da 23ª Delegacia de Polícia.

O CBMDF atendeu a ocorrência com duas viaturas e seis militares.