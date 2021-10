Colisão seguida de capotamento deixa quatro pessoas feridas

CB Correio Braziliense

Uma colisão seguida de capotamento na DF 250, no Paranoá, próximo ao condomínio La Font, na manhã deste domingo (17/10), deixou quatro pessoas feridas. Os veículos seguiam em sentidos opostos no momento da colisão.

O acidente de trânsito envolveu um Fiat Siena prata e um Fiat Uno vermelho. O condutor do Uno, de 41 anos, foi arremessado para fora do veículo. Com a colisão, o carro saiu da pista e capotou no canteiro lateral e o motorista ficou preso debaixo do carro.

O homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF que o tirou das ferragens e o encaminhou ao hospital de Sobradinho. O condutor apresentava suspeita de fratura no fêmur esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente, orientado e estável.

Duas passageiras do Uno também se feriram. Uma mulher de 42 anos, que foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Planaltina, e uma mulher não identificada, que foi levado pelo Samu ao Hospital de Sobradinho com escoriações pelo corpo.

O motorista do Siena, um homem de 46 anos, também se feriu e foi levado por populares ao hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência com três viaturas e 12 militares.

Durante o atendimento, duas faixas foram interditadas e o fluxo de trânsito foi desviado para as vias laterais secundárias.