Com chuvas e vento, temperatura pode chegar a 28ºC nesta segunda-feira

JE Júlia Eleutério

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

As chuvas continuam nesta segunda-feira (18/10) no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu terá muitas nuvens com possibilidades de chuvas durante o dia. A umidade relativa do ar ficará entre 60% e 95%. A temperatura mínima no DF foi registrada no início da manhã com 18ºC. Enquanto, a máxima não deve ultrapassar 28ºC.

A previsão do tempo indica que há chance de pancadas de chuvas em algumas regiões com rajadas de ventos e raios, principalmente no período da tarde e da noite. O meteorologista do Inmet, Olivio Bahia, explica que as chuvas devem ocorrer de forma descontínua e em áreas distintas. “Vai ser um dia instável, porque tem chuva em vários locais ao longo dia. Vai oscilar, uma hora chove em uma região e depois em outra”, destaca.

Além das chuvas, a previsão mostra o risco de ventos intensos de até 60km/h. O Inmet emitiu alerta amarelo devido às rajadas e não descarta a possibilidade dos ventos chegarem a 80km/h em algumas localidades, o que alteraria o alerta para a cor laranja após nova avaliação.

Cuidados

É necessário que a população fique atenta e tome cuidado com as quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Caso precise de mais informações, basta acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).