Três mortes são registradas no DF em menos de 1 hora em Ceilândia e no Areal

CB Correio Braziliense

(crédito: Guns Power/Divulgacao)

O começo deste fim de semana foi marcado pela violência na capital do país. Em menos de uma hora, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registrou, pelo menos, três mortes. Os crimes, segundo investigações, teriam ocorrido entre às 22h e 22h40 de sexta-feira (15/10) nas regiões de Pôr do Sol/Sol Nascente e do Areal. Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito tinha sido preso.

A primeira vítima foi morta no Pôr do Sol, por volta das 22h. O homem de 41 anos foi encontrado em casa, na quadra 602, com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Aproximadamente no mesmo horário, um jovem de 19 anos foi morto a tiros na QS 11 do Areal. Ele estava na rua, em frente a um bar na QS 11, quando dois homens estacionaram um carro prata e atiraram.

A terceira vítima foi um mecânico de 43 anos, que morreu, às 22h40, quando chegava em casa de moto. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo, também no Pôr do Sol..

Os crimes são investigados pela Polícia Civil como homicídio e não há indícios, até o momento, que apontem para uma relação entre os casos.