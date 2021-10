Consultoria gratuita vai tirar dúvidas e orientar ambulantes

EH Edis Henrique Peres

Para participar, basta ir até o ônibus do Sebrae que estará estacionado no Setor Comercial Sul, na Quadra 5 - (crédito: Reprodução)

A partir desta segunda-feira (18/10), a Administração do Plano Piloto, em uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), oferecerá uma consultoria para tirar dúvidas dos vendedores ambulantes. O evento vai até esta sexta (22/10) e acontece das 9h às 16h.

Esta é a II Semanada de Sensibilização dos Ambulantes. O serviço será totalmente gratuito e trará informações sobre licenças, o processo para se tornar microempreendedor individual e diversas outras questões relacionadas à atividade comercial.

Para participar da consultoria e tirar as dúvidas, basta ir até o ônibus do Sebrae que estará estacionado no Setor Comercial Sul, na Quadra 5, ao lado do Banco de Brasília (BRB).

A iniciativa pretende orientar os ambulantes sobre as possibilidades e importância de regularização do serviço.