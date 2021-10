UPA inaugurada no Paranoá Parque contará com 146 profissionais de saúde

JE Júlia Eleutério

Mais de R$ 6 milhões foram investidos no local - (crédito: Davidson Damasceno/Iges-DF)

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na manhã desta segunda-feira (18/10). Localizada no Paranoá Parque, a unidade recebeu investimento de R$ 6,9 milhões e contará com uma equipe de 146 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, laboratoristas e pessoal administrativo.

Além de ajudar nos atendimentos de saúde, o governador Ibaneis Rocha (MDB), que esteve na inauguração, acredita que a unidade irá reduzir a lotação e a procura no Hospital do Paranoá. “Com isso, a gente espera desafogar o hospital do Paranoá para que a população tenha um atendimento cada vez melhor. A ideia é desafogar o hospital do Paranoá para que ele possa atender os casos mais graves”, destacou.

Em agosto deste ano, o governo inaugurou uma Unidade Básica de Saúde na região. “Só aqui no Paranoá, são dois equipamentos importantes de saúde que foram entregues, uma UBS que foi entregue há cerca de um mês e agora essa UPA, que tem capacidade de atender 4,5 mil pessoas por mês”, completou Ibaneis, ao relembrar a inauguração do primeiro equipamento público da região.