Após 20 cancelamentos, noiva dirige até próprio casamento no DF

A madrinha foi acalmando Nathália até chegar ao local do casamento - (crédito: Arquivo Pessoal )

Imagine ir dirigindo para o próprio casamento, vestida de noiva e com o GPS aberto. Foi isso que aconteceu com Nathália Lira de Andrade, 34 anos, no último sábado (16/10). Após 20 motoristas de aplicativo cancelarem a viagem, a jovem optou por dirigir ela mesma até o local do casamento. Ela saiu do Jardim Botânico até a Asa Sul com vestido, maquiagem e sapato de noiva.

Nathália conta que a ideia inicial era se arrumar no mesmo local onde seria a cerimônia. "Porém, 24h antes do casamento pediram que mudássemos a estrutura do casamento por causa das chuvas. Assim, perdemos o local onde seria a minha maquiagem e cabelo. Mas até aí, tudo bem", relata. A jovem decidiu se arrumar na casa de uma madrinha no Jardim Botânico. "Vale lembrar que a cerimônia seria na Asa Sul", completa.

Para Nathália, seria tranquilo solicitar um motorista por meio de um aplicativo para chegar até a cerimônia. "O casamento estava previsto para começar às 17h e a única coisa que me pediram era para que não atrasasse. Quando deu o horário, começamos a saga do motorista", diz. Então, ela e mais duas madrinhas fizeram, pelo menos, 20 solicitações. "A juíza de paz estava reclamando por causa do atraso e nada de um motorista nos atender", completa.

Foi então que Nathália decidiu ir até a Asa Sul dirigindo. "Já eram 18h quando eu disse: sinto muito, mas vamos no meu carro. E fui, toda pronta, toda montada", afirma.

A chegada

Segundo Nathália, foi um misto de raiva e euforia. "Eu estava atrasada, todos estavam preocupados comigo. Minhas madrinhas que estavam comigo que foram me acalmando", relata. Chegando no local da cerimônia, a jovem conta que o manobrista levou um susto com a situação. "Ele olhou para mim e disse: Você tá maluca? Eu respondi: eu só quero me casar", conta Nathália.

No fim do dia, Nathália conseguiu casar com o noivo Felipe Barbosa. Os dois aguardam a chegada de um menino, já que ela está grávida de três meses.