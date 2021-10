CB Correio Braziliense

Empresas varejistas do Distrito Federal, como supermercados e papelarias, vão poder virar ponto de coleta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), a partir da próxima quinta-feira (21/10). O projeto piloto dos Correios vai ampliar o serviço de postagens de encomendas na capital federal e em São Paulo.

Na próxima semana, o serviço estará disponível apenas em Águas Claras e Sobradinho, mas, apesar de o projeto inicialmente ser restrito a algumas regiões, o objetivo dos Correios é ampliá-lo posteriormente. Para que os estabelecimentos se tornem pontos de coleta, há alguns requisitos como ter espaço físico para atendimento aos clientes e armazenagem de encomendas, ter um smartphone com internet para acesso ao sistema dos Correios e uma impressora a jato de tinta, para impressão dos rótulos dos objetos.

Apesar da habilitação das primeiras empresas ser na próxima semana, outros estabelecimentos podem solicitar a implementação do serviço após o prazo, segundo os Correios. As empresas poderão se cadastrar por meio do edital de participação do projeto, que está está aberto e disponível no site dos Correios.