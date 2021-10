Brasília terá manhã de conscientização para mulheres da construção civil

VO Victória Olímpio

Assumindo profissões antes consideradas masculinas, as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço na construção civil. Como maneira de celebrar o Outubro Rosa e conscientizar as mulheres da área, a Casa Lotus, incorporadora de Brasília, receberá, nesta terça-feira (19/10), trabalhadoras e nomes da luta contra o câncer de mama para um café da manhã especial.

Segundo Ruy Hernandez, um dos proprietários da Lotus, a ideia é ter um bate-papo com orientação, aconselhamento e troca de experiências no enfrentamento ao câncer: “A Lotus se preocupa com seus funcionários e colaborares. O evento do Outubro Rosa, na nossa Casa, é um gesto de cuidado com o nosso time e de responsabilidade social”.

Prevenção e cuidado

Além de celebrar, o encontro contará com um recado especial da dra. Adriana Meneses sobre prevenção e cuidado da mulher e participação da secretária da Mulher do DF, Ericka Filippelli. O grupo Rosas do Cerrado, que auxilia mulheres portadoras do câncer de mama também estará presente no evento. Elas realizam eventos para outras mulheres em busca do resgate da autoestima feminina após o tratamento.

Haylla Junqueira, empresária do ramo de moda, também confirmou presença para falar sobre os trabalhos sociais que realiza com mulheres que tiveram câncer de mama e do cuidado durante e após a doença.

“O objetivo do Outubro Rosa na Lotus visa conscientizar nossas funcionários e colaboradores, sobretudo as mulheres, da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama”, completou Luiz Felipe Hernandez ressaltando que os homens, maridos, pais, irmãos, tios, primos e namorados também podem e devem participar desse esforço de conscientização e ajudar as mulheres.