Motorista morre após capotamento na entrada da região do Gama

RM Rafaela Martins

Bombeiros atenderam a ocorrência do acidente na entrada do Gama - (crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

Um homem, 32 anos, identificado como Vinícius, não resistiu aos ferimentos e morreu após o carro que ele dirigia capotar na entrada do Gama, no Distrito Federal, na noite desta terça-feira (19/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi encontrada a uma distância de 20 metros do veículo, por volta das 22h30.

O modelo do carro é um Ford Fusion de cor branca e o acidente aconteceu no trecho próximo ao BRT. No local, o CBMDF constatou que o motorista teve trauma e suspeita de múltiplas fraturas. Ele foi conduzido inconsciente e instável ao Hospital Regional do Gama (HRG), onde morreu.

Outros casos

Uma colisão seguida de capotagem na DF-250, no Paranoá, próximo ao condomínio La Font, deixou quatro pessoas feridas, na manhã de domingo (17/10). Os veículos seguiam em sentidos opostos no momento da colisão.O acidente de trânsito envolveu um Fiat Siena prata e um Fiat Uno vermelho. O condutor do Uno, 41 anos, foi arremessado para fora do veículo. Com a colisão, o carro saiu da pista, capotou no canteiro lateral e o motorista ficou preso debaixo dos ferrangens.

Duas passageiras do Uno também se feriram. Uma mulher, 42 anos, que foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), e uma mulher não identificada, levada pelo Samu ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) com escoriações pelo corpo. O motorista do Siena, um homem de 46 anos, também se feriu e foi levado por populares ao hospital. A corporação atendeu a ocorrência com três viaturas e 12 militares.



*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF