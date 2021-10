Prepare a sombrinha: previsão é de chuva no DF nesta quinta-feira

RM Rafaela Martins

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva para o Distrito Federal, nesta quinta-feira (21/10). Às vésperas do fim de semana, o dia começou com muitas nuvens e umidade relativa do ar variando entre 95% e 65%. Essas mudanças favorecem a queda d’água na capital federal. Os termômetros marcaram mínima de 18°C e a máxima pode atingir os 27°C.

O meteorologista do Inmet, Kléber Souza, explicou que as condições climáticas tendem a permanecer desta forma. "O sol aparece em um período do dia, por volta das 10h, mas depois as nuvens voltam a se concentrar. Acredito que as chuvas mais significativas já ocorreram no Distrito Federal", ressaltou o profissional. Com a chegada da primavera, os brasilienses finalmente saíram da seca e do calor.

Desta forma, a nebulosidade se intensifica ao longo do dia e isso pode gerar chuvas mais fortes com trovoadas e ventos de 40 a 60km/h. Com objetivo de chamar a atenção da população, o Inmet publicou um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas. O Instituto avalia como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e de descargas elétricas.



Saiba como se proteger:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

-Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).