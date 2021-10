AI Ana Isabel Mansur RM Rafaela Martins

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Ao menos oito regiões do Distrito Federal tiveram registros de chuva na tarde desta quinta-feira (14/10). Relatos enviados ao Correio apontam que houve temporais na Asa Sul, Asa Norte, Sobradinho, Sudoeste, Ceilândia, Granja do Torto, Jardim Botânico e Águas Claras no início do período vespertino.

No Plano Piloto, moradores constataram temporais com vento fortes. Na Asa Sul, a chuva começou por volta das 13h20, depois de horas de céu nublado. A intensidade da água tem variado entre chuviscos e forte aguaceiro. Na Asa Norte, o temporal começou por volta das 15h, após intensa ventania. Com pingos grossos e constantes, a chuva agora começa a diminuir.

Em Águas Claras, a água caiu por pouco tempo. Segundo moradores, choveu por cerca de meia hora, em intensidade leve. Depois do aguaceiro, o clima está fresco na cidade. Situação semelhante ocorreu em Sobradinho. Após longo período de nuvens escuras no céu, o temporal teve início com pingos fortes e grossos. Depois de cerca de 20 minutos, a água começou a cair de maneira mais espaçada, embora ainda constante.

De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário de temporais é normal para o período. "A previsão é essa mesmo, e para o fim de semana é até de mais chuvas. Hoje (quinta-feira) está previsto chuvas intensas, e pode chegar até 50mm (acumulado diário). Estamos em alerta amarelo, os ventos estão de 40 a 60km/h, e no Valparaíso (GO) teve queda de árvores, descargas elétricas e alagamentos. É interessante observar que até o dia 14 de outubro do ano passado, a unica região que estava com registro de chuva era o Gama, mas o acumulado não chegava aos 15% do previsto. Este ano está mais chuvoso, pois todas as estações estão com registros", apontou a meteorologista.

Segundo Andrea Ramos, desde o início de outubro até esta quinta (14/10), no Sudoeste, choveu 88,2 milímetros, que correspondem a 55% da média esperada para o mês, de 159.8mm. Em Brazlândia, choveu 54.8mm, o equivalente a 34% do previsto para o mês. No Paranoá, o registro chegou a 52.4mm, ou seja, 33% da média mensal.

No Gama, choveu 44.6mm em outubro, o que corresponde a 28% do esperado para o mês. Em Águas Emendadas, o registro chegou a 47.6mm, o equivalente a 30% do previsto para outubro. A meteorologista informou que a última segunda-feira (11/10) foi o dia mais chuvoso do ano, com acumulado de 60,6mm.