Jovem de 20 anos morre após levar três tiros no Recanto das Emas

RM Rafaela Martins

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 20 anos morreu após ser alvejada por três tiros no Recanto das Emas. O crime ocorreu por volta das 20h30, na Quadra 803, Conjunto 11. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima já se encontrava sem vida e a morte foi declarada pela equipe de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) esteve no local e até o momento não há informações sobre a motivação do crime. A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso, que aconteceu no meio da rua. A mulher não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também atendeu a ocorrência juntamente com o SAMU. A vítima estava com tornozeleira eletrônica, pois havia sido condenada por roubo.

Outro Caso

Em setembro, Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). O caso completa um mês nesta sexta-feira (22/10). O adolescente estudava no Centro Educacional 11 de Ceilândia (CED 11), quando, por volta das 10h30, deixou a instituição e caminhou por cerca de 1km, onde aguardou o pai buscá-lo para levá-lo para a casa.

De forma brutal, o estudante foi assassinado a tiros por dois criminosos. Enquanto esperava o pai na rua, dois suspeitos em uma bicicleta abordaram Geoffrey, anunciaram um assalto e roubaram o celular do garoto. Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), há indícios de que a vítima teria reagido ao assalto. A dupla efetuou disparos de arma de fogo contra o menor e o atingiu no peito.