Força-tarefa identifica falta de insumos e lotação no Hospital de Base

SS Samara Schwingel

A força-tarefa visitou o hospital na manhã desta sexta (22/10) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma força-tarefa visitou, na manhã desta sexta-feira (22/10), as instalações do Hospital de Base de Brasília e identificou falta de insumos, medicações e lotação na unidade. O grupo foi composto por representante do Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, Comissão de Saúde da Câmara Legislativa, Conselho de Saúde do Distrito Federal e Sindicato dos Técnicos em Enfermagem.

Na farmácia da unidade foram encontrados os seguintes problemas: há 23 farmacêuticos e, segundo a força-tarefa, faltam ao menos sete para melhorar o atendimento. Além disso, há 20 técnicos de farmácia para toda a demanda do hospital. O grupo afirmou que a unidade não tem fracionadora para rastrear os medicamentos e auxiliar nas dosagens. "A segurança do paciente na medicação fica prejudicada; as etiquetas são todas manuais. Cinco mil comprimidos por dia fracionados à mão", informou o grupo.

A força-tarefa identificou, também, a falta de diversos medicamentos e de materiais básicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, além da escassez de agulhas e seringas.







O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração do Hospital de Base, e a Secretaria de Saúde do DF foram procurados, mas, até a mais recente atualização desta matéria, não responderam se estão cientes dos problemas apontados pela força-tarefa. O espaço segue aberto para manifestações.