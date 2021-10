Cerca de 300 ciclistas participam da 2ª edição do passeio ciclístico do Detran-DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Detran-DF )

Neste domingo (24/10), cerca de 300 ciclistas participam da 2ª edição do passeio ciclístico na Regiões Administrativas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Esta edição foi realizada em Planaltina.

De acordo com o departamento, foram distribuídos kits com sacola em material reflexivo, folders educativos, cartilha do Ciclista. O percurso tem, aproximadamente, 10km. A próxima edição será realizada no Cruzeiro, porém, o Detran ainda não divulgou a data. A primeira foi na Esplanada dos Ministérios, lançada na Semana Nacional de Trânsito de 2021.

Durante a primeira edição, a ação teve como objetivo arrecadar alimentos e promover a conscientização de motoristas e ciclistas sobre os perigos do trânsito. Antes do passeio, a polícia alertou os participantes sobre os riscos nas vias e forneceu dicas de circulação para uma conduta mais segura.

Aproximadamente 400 ciclistas participaram do passeio e arrecadaram cerca de 150 quilos de alimentos não-perecíveis. Durante o trajeto de 18 quilômetros, motociclistas batedores da PRF, do DER/DF e do Detran/DF fizeram a escolta dos que participaram do evento. Os ciclistas ainda receberam kits com colete refletivo e materiais educativos.