DF terá domingo de calor pela manhã com pancadas de chuva e trovoadas à noite

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal terá mais um dia com calor pela manhã neste domingo (24/10), com temperaturas entre 17ºC e 31ºC. Mas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve mudar a partir do fim da tarde e persistir durante a noite. O DF terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com possibilidade de rajadas de vento.

A umidade relativa do ar ficará entre 25% e 95% ao longo do dia, o que marca as mudanças climáticas da primavera, conforme explica a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos. “Espero que o pessoal aproveite esse sol da manhã até o meio da tarde, porque com esse calor, aumento da umidade e formação de nuvens, e vêm as chuvas no fim da tarde. Isso ocorre porque estamos naquela característica da primavera, que gera calor e umidade”, explica a especialista.

Andrea destaca que alguns pontos do DF superaram o volume de chuva esperado para o mês de outubro, que é de 159,8mm. Águas Emendadas, estação de Planaltina, é a única em que a média ultrapassou a média, com 168,4mm. “Já indica que ultrapassamos a climatologia. Em termos de porcentagem, estamos em 105%”, diz a meteorologista.

O acumulado na estação do Sudoeste chegou a 133,2mm, ou seja, 83% da climatologia esperada para o mês. No Paranoá, choveu 119mm, o que resulta em 74% do volume médio mensal. Brazlândia está com registro de 98,4mm, que corresponde a 62% do esperado. Os números foram coletados com dados até 23 de outubro.

Até o meio desta semana, por volta de quarta-feira (27/10), o DF terá o padrão de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde e início da noite.

“No meteorograma mostra que até o dia 31 de outubro está mostrando chuvas nesse período. A partir de terça-feira (26/10) começa uma diminuição com temperaturas abaixo de 30ºC, em média, e umidade máxima de 90% e a mínima de 40%. Vai diminuir a quantidade de nuvens a partir do dia 29, quando o tempo vai ficar mais aberto”, adianta Andrea Ramos.