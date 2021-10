Duas mulheres morrem após serem atingidas poste que caiu no Entorno do DF

SS Samara Schwingel

(crédito: CBMGO)

Duas mulheres morreram em Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal, após serem atingidas por um poste em queda. As duas, uma de 22 anos que estava grávida de três meses, e a outra de 32 anos, sofreram um descarga elétrica de alta tensão ao entrarem em contato com os fios do poste que caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Águas Lindas, o acidente ocorreu na última sexta-feira (22/10), por volta das 16h. Quem chamou o socorro foi o sobrinho de uma das vítimas. Segundo ele relatou aos militares, as duas estavam passeando em um córrego da região quando notaram que uma chuva se aproximava e decidiram voltar para casa. Porém, a precipitação aumentou e com fortes ventos.





Enquanto retornavam para a cidade, um poste caiu em cima das duas. O sobrinho correu para chamar socorro, mas, quando os bombeiros chegaram, ambas estavam mortas. O óbito foi constatado após a Enel — empresa de distribuição de energia elétrica da região — cortar a distribuição do poste e garantir que os militares podiam encostar nas vítimas.

"Acidentes com descarga elétrica são fatais e, neste caso, a tensão era muito alta", explicou o major Ademar Ramalho, comandante do 20º Batalhão Bombeiro Militar. "Por isso, nestes casos, a gente pede para que ninguém tente salvar as pessoas atingidas pela descarga pois há muita chance de só se tornar mais uma vítima", completou.

Procurada, a Enel ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.