Suposto caso de violência doméstica acaba em prisão de jovem com 1kg de maconha

CB Correio Braziliense

Itens apreendidos durante atendimento à ocorrência, na Quadra 20 do Paranoá - (crédito: PMDF CCS/ Divulgação)

Policiais militares prenderam um jovem de 21 anos com 1kg de maconha, na Quadra 20 do Paranoá. O suspeito foi detido em casa, neste domingo (24/10). A prisão ocorreu durante o atendimento a uma suposta ocorrência de violência doméstica.

Integrantes do Grupo Tático Operacional (Gtop) do 20º Batalhão de Polícia Militar sentiram um forte cheiro de maconha perto da casa indicada pelos denunciantes. À equipe, tanto o homem quanto a mulher encontrados no endereço negaram a briga.

No entanto, os policiais decidiram revistar a encontraram uma porção de maconha junto a uma balança de precisão. Os moradores afirmaram que o entorpecente pertencia ao filho deles. O jovem de 21 anos assumiu a posse da droga e foi preso em flagrante.

O suspeito foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Se denunciado à Justiça, ele pode responder por crime de tráfico de drogas. O pai do jovem acompanhou o filho e os PMs até a DP, sob a condição de testemunha.