JE Júlia Eleutério

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A vacinação contra a covid-19 continua nesta segunda-feira (25/10) no Distrito Federal. As aplicações começam às 8h nos postos diurnos e terminam às 17h. Há também pontos com atendimento noturno que vão até às 22h. Além disso, estão disponíveis locais com acesso para pedestres e para carros, no modelo drive-thru.

Os pontos são divididos em grupos específicos a depender da dose e do fabricante da vacina, por isso é importante prestar atenção nas unidades listadas pela Secretaria de Saúde (confira a lista abaixo). Vale ressaltar que o intervalo entre as duas aplicações da Pfizer/BioNTech no DF foi reduzido para oito semanas a partir desta sexta-feira (22/10), após determinação do Ministério da Saúde.

A terceira dose (D3) está disponível no DF para os idosos com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose (D2) há, pelo menos, seis meses; os profissionais de saúde que tomaram a D2 até 15 de abril; e os pacientes imunossuprimidos graves com a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.

A aplicação da D3 recebe nomes diferentes para os diferentes grupos, conforme indicado pela Secretaria de Saúde. Nas pessoas acima de 60 anos é chamada de dose extra e nos trabalhadores da saúde de dose de reforço. Já nos pacientes imunossuprimidos, a aplicação é chamada de dose adicional. Na hora de conferir o posto de vacinação, é preciso procurar por esses termos para localizar o ponto de aplicação.



Confira os locais de vacinação:

Pontos de vacinação nesta segunda-feira (25/10) (foto: Reprodução/SES-DF)

