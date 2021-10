Distrito Federal tem quase 60% da população vacinável com duas doses

RD Ricardo Daehn

A taxa de transmissão abaixo de 1, caso atual no DF (0,80), minimiza a propagação da pandemia - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

Com a taxa de transmissão da covid-19 afirmada em 0,80, há tendência de queda do número de infectados pelo novo coronavírus. Mesmo nesse quadro, 315 novos casos foram notificados nas últimas 24 horas. Daí o número de pessoas listadas com efeitos da doença subiu para 513.506. A maior incidência de casos tem sido verificada, no DF, entre pessoas com idades entre 30 e 49 anos.

Do total de casos, 7% reside em outros estados, com destaque para Amazonas, Bahia e Minas Gerais. No caso dos moradores do DF, o número de mortos está em 9.849. Na disseminação maior dos casos, áreas de Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga, Águas Claras, Gama, Guará e Samambaia seguem em destaque.

Quatro mortes no último sábado (23/10) e mais um registro de óbito ocorrido em 14/9 aumentaram o número de mortos por covid-19 contabilizados na capital federal. Agora, já são 10.791. Nas novas mortes computadas, quatro estavam associadas à comorbidade. Todos os óbitos ocorreram em hospitais e, Taguatinga, com duas novas mortes, concentrou o número de novos óbitos, numa lista que trouxe Brazlândia, Plano Piloto e Lago Norte detentoras de um caso de morte, cada.



Das cinco novas mortes, três foram de mulheres. Duas pessoas, na lista, tinham entre 60 e 69 anos, enquanto três tinham mais de 80 anos. Num painel geral, a infecção pelo novo coronavírus matou 57,2% de homens, ao passo em que as mulheres totalizaram 54,8% dos casos da doença.



Das vacinas

Considerando a população geral do DF de 3.052.546 e o contingente de 2.578.420 dado como grupo vacinável (com idades superiores a 12 anos), o DF apresenta mais da metade do público geral (50,14%) vacinado com a segunda dose (num quadro que considera ainda a dose única). Levado em conta o grupo vacinável (com mais de 12 anos), o percentual sobe para 59,96%. Todos os dados levam em conta a situação até as imunizações contabilizadas até domingo (24/10). O grupo de pessoas que teve a primeira dose da vacina aplicada representa 86,84% (dos cidadãos com 12 anos ou mais) e, numa perspectiva do público geral, 73,35%.