Bloqueio: alça de acesso ao Aeroporto será interditada nesta terça (26)

RM Rafaela Martins

(crédito: Tainá Seixas/CB/D.A Press)

Nesta terça-feira (26/10), a partir das 9h, a alça de acesso da Estrada Parque Guará (EPGU) em direção à Estrada Parque Aeroporto (Epar) será bloqueada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).



A medida foi necessária devido às obras de ampliação da Epar. O bloqueio será realizado em dois pontos da alça, localizada na altura do Km 1 da EPGU, e vai durar cerca de 15 dias segundo o DER-DF.

O condutor que utiliza a via seguirá o fluxo até o desvio localizado a cerca de 300 metros do viaduto Camargo Corrêa. Veja a ilustração divulgada pelo DER:

Alça de acesso a EPGU foi interditada para obras (foto: Reprodução/DER-DF)

Ampliação

O trecho de aproximadamente 1,8 km de construção de novas faixas de rolamento teve início em junho de 2020, e compreende a Estrada Parque Dom Bosco (EPDB/ DF-025) e a Estrada Parque Guará (EPGU/ DF-051), entre o antigo Balão Dona Sarah Kubitschek e o viaduto Camargo Corrêa.



O trabalho está com 60% do cronograma concluído. As etapas de sub-base e implantação de asfalto estão em execução em diferentes trechos da obra, que vai beneficiar os cerca de 100 mil motoristas que trafegam pela Epar diariamente. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em 100 dias.



O contrato no valor de aproximadamente R$ 12 milhões para a execução dos serviços inclui também a construção de ciclofaixas, ciclovia e a execução da sinalização vertical e horizontal, além da instalação de uma barreira de concreto na extensão do trecho.