Secretaria aprova projeto de complexo para prática de skate no Parque da Cidade

CB Correio Braziliense

Espaço terá conjunto de pistas de skate com escadarias, corrimãos, ladeiras escavadas e jardins - (crédito: Seduh/Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa quinta-feira (21/10) a portaria que aprova o projeto do Brasília Skate Plaza. A iniciativa prevê a criação de um complexo desportivo, com padrões olímpicos, para prática de skate no Parque da Cidade.

O projeto inclui a construção de um conjunto de pistas de skate com escadarias, corrimãos, ladeiras escavadas e jardins, nas proximidades do Estacionamento 4. O circuito vai contemplar, pelo menos, quatro estilos do esporte: street (pista linear com obstáculos de rua), downhill (ladeira), bowl (rampas em profundidade) e park (pistas verticais).

O espaço também terá vestiários, banheiros, arena infantil e uma praça central, de acordo com o traçado original de Burle Marx para a área e respeitando as diretrizes estabelecidas no Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade.

A aprovação do projeto era o último passo a ser concluído pela Seduh, que encaminhará a proposta para a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL). Essa pasta ficará responsável pelo orçamento e pela licitação da obra.

Projeto do Brasília Skate Plaza no Parque da Cidade (foto: Seduh/Divulgação)

Pista de patinação

A ideia é que o Brasília Skate Plaza seja integrado ao projeto da futura pista de patinação prevista para o Parque da Cidade. Com projeto elaborado pela Seduh, a estrutura terá um circuito de 200 metros, com arquibancada, praça e novas calçadas entre a ciclovia e a pista de caminhada.

A pista de patinação ficará entre os estacionamentos 3 e 4. A proposta, contemplada no Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade, também foi encaminhada para a SEL, que cuidará do orçamento e do processo de licitação da obra.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh)