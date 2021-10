Obras do viaduto de Sobradinho estão próximas de se tornar realidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

Buscando aliviar o trânsito para cerca de 50 mil motoristas que passam diretamente pela Saída Norte, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) irá publicar um edital nos próximos dias, visando o lançamento oficial da licitação de construção de um viaduto de acesso à cidade pela BR-020, adjacente à Quadra 2. A construção está prevista para começar nos primeiros meses de 2022, com a expectativa de conclusão em até 12 meses.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), declarou que tem investido na mobilidade urbana para poder dar mais qualidade de vida à população, alegando que a Saída Norte é um problema há muitos anos, e que ele irá resolver isso. O diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, lembra que este novo elevado, assim que for concluído, irá completar as obras viárias que foram entregues da Saída Norte, conhecidas como Complexo Viário Joaquim Roriz.

O gestor afirmou também que os engarrafamentos constantes neste ponto em que será construído o novo viaduto não serão ignorados e que a obra irá resolver essa questão. Hoje, o Complexo Viário é composto por 23 viadutos e quatro pontes.

O valor orçamentário da obra, estimado em R$ 34 milhões, já inclui a estrutura viária completa, incluindo serviços como de terraplenagem e encabeçamento, o que abrirá frentes de trabalho para centenas de pessoas. Todos os recursos e projetos estruturais já foram autorizados e chancelados pelo agente financiador da construção, a Caixa Econômica Federal.

A construção desse viaduto de Sobradinho se soma aos outros quatro que já estão em processo de construção no Recanto das Emas, Riacho Fundo, Jardim Botânico e Paranoá/Itapoã. A atual gestão do GDF também inclui investimentos na mobilidade para outros meios de transporte nas obras, como as bicicletas.

O viaduto que será construído irá contar com uma ciclovia de cerca de 25 km de extensão, ligando Sobradinho e Planaltina, integrando os mais de 160 km de malha cicloviária existentes no Distrito Federal.



Com informações da Agência Brasília