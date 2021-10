Covid-19: GDF estuda implementação do Dia D de vacinação

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB)

O Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 do Distrito Federal estuda a possibilidade de realizar um "Dia D" da vacinação. A data prevista seria 6 de novembro, das 9h às 17h, de acordo com memorando da Secretaria de Saúde a que o Correio teve acesso. Segundo fontes da pasta, a data está em análise.

De acordo com o documento, a mobilização prevê que as salas de vacina fiquem abertas para que a população tenha facilidade de acesso à vacinação. "O sábado de vacinação requer uma logística diferente da rotina dos serviços, pois o número de postos de vacinação é ampliado, assim como o número de profissionais envolvidos, para que tudo aconteça como o programado", completa o texto.

Destinado às superintendências regionais de saúde do DF, o memorando pede apoio quanto à alocação de recursos humanos e à indicação do número de unidades abertas por região de saúde, considerando as áreas de maior vulnerabilidade. "Dentre as necessidades operacionais para a organização da campanha de vacinação, está o fornecimento de alimentação para os profissionais que trabalharão pelo período de 8h às 18h, dia D da campanha. Estes profissionais ficarão distribuídos nas sete Regiões de Saúde no Distrito Federal, mantendo em pleno funcionamento", detalha o documento.

Procurada, a secretaria informou que as informações ainda estão em discussão e, tão logo definidas, serão anunciadas para o público geral.