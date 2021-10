Colisão entre ônibus e caminhão na BR-020 deixa dois motoristas feridos

PM Pedro Marra

Acidente de trânsito ocorreu entre Planaltina e Formosa (GO) - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente de trânsito na BR-020 entre um ônibus e um caminhão deixou duas vítimas presas às ferragens, na noite dessa quarta-feira (27/10). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou que a colisão ocorreu em um trecho entre Planaltina (DF) e Formosa (GO). O motorista do caminhão ficou em estado grave. Não houve registro de outras vítimas, segundo os militares.

O tenente Paulo Jorge, porta-voz da corporação, detalhou que, por volta das 22h56, os militares retiraram o condutor do ônibus das ferragens. Ele estava consciente e orientado. Durante o atendimento, a pista que leva a formosa ficou fechada. Depois de retirados dos veículos, os dois condutores envolvidos foram levados para os hospitais regionais de Planaltina (HRPl) e de Sobradinho (HRS).





Os bombeiros gravaram imagens do momento do resgate das vítimas:

Trecho perigoso

A via teve outro grave acidente recentemente. Em 23 de setembro, por volta das 3h40, uma menina de 4 anos e o avô dela, um homem de 63 anos, morreram em um acidente na mesma pista. O carro em que as vítimas estavam bateu contra um caminhão, na altura do Km 40 da BR-020. O motorista da carreta e uma passageira de 15 anos que estava no automóvel sofreram lesões leves.

O condutor do caminhão seguia de Vila Boa (GO) para Goiânia e invadiu a faixa no sentido contrário, quando atingiu o carro das vítimas — que seguiam de Formosa (GO) para a Bahia. Outra ocupante do carro atingido, uma mulher de 65 anos, foi levada em estado grave para o hospital, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.