Previsão do tempo: temperaturas devem subir nesta quinta-feira no DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press - 13/8/21)

Nesta quinta-feira (28/10), as temperaturas tendem a subir no Distrito Federal. Quem acordou cedo durante a semana, percebeu que havia formação de nuvens e bastante nebulosidade. Porém, a configuração será diferente desta vez: temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar marcam esta quinta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima pode chegar a 32°C no período mais quente do dia. A mínima teve um ligeiro aumento na madrugada e ficou em torno de 17°C. De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, a temperatura no Distrito Federal pode oscilar, pois estamos na primavera e isso é comum durante a estação.

“Não há previsão de chuva para o DF todos os dias. É normal que aquela nebulosidade que o brasiliense acompanhou nos últimos dias, se dissipe. Por isso o dia de hoje vai ser de sol e com poucas nuvens na parte da manhã e na parte da tarde”, destacou o profissional.

Cuidados

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é preciso cuidados especiais.

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.