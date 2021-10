DF poderá ter chuvas em pontos isolados nesta quarta-feira (27/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O clima do Distrito Federal, nesta quarta-feira (27/10) deve se manter ameno durante todo o dia, com risco de chuvas em pontos isolados. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima registrada nos termômetros da capital foi de 19ºC, enquanto a máxima pode chegar a 30ºC.

Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet, explica que a tendência é que a quinta-feira mantenha o mesmo padrão. “O tempo deve permanecer estável, à tarde e à noite há previsão de algumas pancadas de chuvas, sem descartar a possibilidade de trovoadas e algumas rajadas de vento”, avalia.

“Durante a noite e madrugada, a temperatura deve cair um pouco mais, devido ao céu com poucas nuvens. Mas por agora, o DF está sem alerta”, afirma o especialista. Segundo o Inmet, a umidade relativa do ar se mantém entre 95% e 40%.

Já na quinta-feira (28/10), a temperatura deve cair um pouco. “A mínima deve ficar em 17ºC e a máxima, em 28ºC. A umidade deve variar entre 95% e 30%”, detalha o meteorologista. A tendência é que o céu continue com poucas nuvens e com vento fraco e moderado.