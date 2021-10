Prepare o guarda-chuva: segunda-feira tem risco de chuva a qualquer momento

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Como risco de chuva a qualquer momento, os brasilienses não podem esquecer de levar o guarda-chuva na bolsa ou mochila nesta segunda-feira (25/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será marcado por alta nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas mais fortes durante a tarde.

“A segunda-feira será de tempo instável, com condições para chuvas a qualquer momento. O DF está na rota de um canal de umidade, e a tendência é que amanhã este cenário se repita. A possibilidade de dia mais quente, quando essa umidade será direcionada para o sul, será somente na quarta-feira (27/10)”, explica Naiane Araújo, meteorologista do Inmet.

Com a alta nebulosidade, a umidade máxima do ar ficará em 95%, com mínima de 50% durante a tarde, devido ao aquecimento ao longo do dia. Já a temperatura se mantém em máxima de 29ºC para o DF. A mínima registrada na capital do país, pela manhã, foi de 18ºC.

A terça-feira (26/10) deve seguir a mesma tendência desta segunda, com trégua na chuva somente na quarta-feira.

Confira os cuidados necessários: