Administradora de cemitérios do DF deve pagar indenização por suposto furto em jazigo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou que a empresa Campo da Esperança Serviços LTDA pague R$ 10 mil a título de indenização por danos morais após um tênis ser furtado de um jazigo. O item teria sido deixado sobre o caixão no dia de um sepultamento, como forma de homenagem. No entanto, foi retirado e levado sem autorização.

À Justiça, a autora do processo relatou que o sonho do filho era ter um tênis da marca Nike. Porém, devido às condições financeiras da família, não teve como atender o desejo dele. Em dezembro de 2004, ela teria conseguido comprar o item, para presenteá-lo na noite de Natal. Porém, não conseguiu concretizar o plano, porque o filho morreu atropelado três semanas antes da data.

No dia do enterro da vítima, a mãe colocou os tênis sobre o caixão, antes do sepultamento. O espaço do túmulo havia sido fechado com três placas de concreto cimentadas. Em 2019, quando precisou enterrar a mãe no mesmo jazigo, a autora do processo descobriu que os tênis do filho não estavam mais lá. O fato a fez processar a empresa responsável pela administração do cemitério.

A defesa da prestadora de serviços Campo da Esperança alegou que a autora do processo não comprovou a existência do tênis nem que o item teria sido deixado sobre o caixão. Mas o juiz que analisou o caso verificou que os fatos narrados pela autora têm credibilidade, pois foram confirmados por testemunhas. Assim, o magistrado concluiu que o item foi depositado no túmulo — este, por sua vez, lacrado no mesmo dia do enterro.

Para o juiz, ficaram configurados os danos morais em virtude da violação do túmulo e da retirada do tênis do jazigo. O ocorrido, segundo a decisão, causou "aborrecimento, suscetível de causar ofensa à tranquilidade psíquica e física" da autora do processo. A empresa foi condenada ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização. No entanto, cabe recurso da determinação.

A reportagem aguarda retorno da empresa acusada.

