Finados: confira o que abre e o que fecha no DF durante feriado prolongado

EH Edis Henrique Peres EF Eduardo Fernandes*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Muitos brasilienses se planejaram para deixar a capital do país neste feriado; por isso, o fluxo aéreo e nas estradas deve ser intenso. No Aeroporto de Brasília, dessa sexta (29/10) até quarta-feira (3/11), a expectativa é de que 200 mil pessoas passem pelo hub. Em 7 de setembro, período mais recente de folga prolongada com a mesma quantidade de dias e dados consolidados pela Inframerica — administradora do terminal —, o movimento foi de 183,5 mil passageiros. O fluxo esperado para esta semana é 8,9% maior.

Na sexta-feira, cerca de 18 mil pessoas saíram da cidade pelo aeroporto. Os destinos mais procurados foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador. Em terra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai reforçar a fiscalização das estradas que cortam o DF com mais 250 agentes nas vias. A meta é coibir as principais infrações de trânsito: embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e não uso do cinto de segurança. A Operação Finados termina na terça-feira (2/11).

Na Rodoviária Interestadual de Brasília, até a próxima quarta-feira (3/11), mais de 30,5 mil pessoas devem embarcar e desembarcar. Os principais destinos são: São Paulo, Goiânia, Caldas Novas (GO), Belo Horizonte, Fortaleza e Cuiabá. No período, haverá 15 ônibus extras para atender a demanda, com possibilidade de ampliação da frota.

A programação do feriado terá horários especiais no DF. O Executivo local transferiu o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para a segunda-feira (1º/11) e decretou ponto facultativo para a categoria. No entanto, serviços essenciais vão funcionar em regime de plantão. Além disso, os seis cemitérios da capital federão ficarão abertos ao público das 7h às 18h30.

O que abre e o que fecha

Confira o funcionamento de setores e órgãos públicos durante o feriado prolongado de Finados

Bancos

Na segunda-feira (1º/11), as agências funcionarão em horário normal. Não haverá atendimento no Dia de Finados.

Comércio

Lojas de rua e de shoppings estão autorizadas a manter as atividades durante todos os dias do feriadão. O mesmo vale para bares, restaurantes, supermercados e farmácias 24 horas, que abrirão normalmente. Para outros setores, o funcionamento é facultativo.

Lazer

Na segunda-feira (1º/11), como de costume, o Zoo de Brasília estará fechado para manutenção. No entanto, o espaço funcionará na terça-feira (2/11), com restrição de público a 2,5 mil pessoas. Todos os parques do Distrito Federal estarão abertos nos quatro dias do feriadão. E o Eixão ficará liberado para pedestres entre as 6h e as 18h do Dia de Finados.

Saúde

As emergências hospitalares e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente nestes quatro dias. Mas não haverá atendimentos ambulatoriais no feriado. O Hemocentro de Brasília abrirá das 7h15 às 13h, na segunda-feira (1º/11), e fechará no dia 2. A vacinação contra covid-19 terá horários e locais específicos, disponíveis no site da Secretaria de Saúde.

Segurança

No feriado, as 30 delegacias comuns do Distrito Federal, bem como as duas Especiais de Atendimento à Mulher (Deam) e as duas da Criança e do Adolescente (DCA) vão funcionar 24 horas, em regime de plantão. O mesmo vale para os serviços do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A Defesa Civil só terá atividades a partir de quarta-feira (3/11).

Trânsito

Os servidores do Departamento de Trânsito (Detran) atuarão apenas na parte de engenharia e fiscalização — principalmente nas áreas próximas aos cemitérios do DF. As unidades de atendimento não abrirão no feriado, mas o aplicativo da autarquia funcionará normalmente. A reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Via Estrutural), na BR-070 e na DF-250 ficará suspensa no dia 2.

Transporte

Na segunda-feira (1º/11), o sistema de transporte coletivo vai operar normalmente, com horários de dias úteis. Na terça-feira (2/11), funcionará como no domingo. É possível consultar as tabelas pelo site dfnoponto.semob.df.gov.br. No dia 2, o metrô circula das 7h às 19h.

Outros serviços

As unidades de atendimento do Na Hora e Procon só reabrem na quarta-feira (3/11). O Pró-Vítima e os conselhos tutelares (telefone 125) atenderão em regime de plantão de segunda (1º/11) a terça-feira (2/11). As equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb — 115) e da Neoenergia (116) vão atuar em regime de plantão. Restaurantes comunitários abrem só no sábado (30/10) e na segunda-feira (1º/11) Já as unidades de acolhimento social funcionarão ininterruptamente — exceto Centros de Referência em Atendimento Social (Cras e Creas), que reabrem na quarta-feira (3/11).

*Estagiário sob supervisão de Jéssica Eufrásio