Comitê aprova criação de lotes em condomínio do Recanto das Emas

Iniciativa prevê a construção de 328 unidades habitacionais no local - (crédito: Agência Brasília/Divulgação)

O Conselho de Planejamento Territorial Urbano do Distrito Federal (Conplan) aprovou, por unanimidade, o parcelamento do solo das quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá, no Recanto das Emas. A decisão foi tomada na quinta-feira (28/10).

A iniciativa do Conplan prevê a construção de 328 unidades habitacionais no local, para uma população estimada de 1.081 habitantes. O objetivo é atender 183 famílias em situação de vulnerabilidade social, que aguardavam a regularização há mais de 10 anos.

A área do Residencial Tamanduá pertence à Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) e será destinada à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Ao todo, são 9,54 hectares, o equivalente a mais de nove campos de futebol.

O local será destinado à realocação de moradores da ocupação denominada Favelinha, que fica na quadra 409 do Recanto das Emas, mas atualmente carece de infraestrutura. A região passou por um incêndio em 2019, que destruiu várias moradias.

Codhab

Responsável pelo projeto de parcelamento, a Codhab fará todo o cadastramento e habilitação das famílias que serão contempladas para morar no Residencial Tamanduá. Os próximos passos incluem o alinhamento final do projeto e envio ao gabinete do governador, que assinará um decreto para aprovar o parcelamento do solo. Assim que publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Codhab ficará encarregada de dar prosseguimento ao trâmite.