Morre Dona Beatriz, fundadora do Colégio Moraes Rêgo, aos 84 anos

CB Correio Braziliense

Perfil nas redes sociais do colégio lamentou a morte da fundadora - (crédito: Facebook/Reprodução)

Beatriz Salles de Moraes Rêgo, fundadora e proprietária do Colégio Moraes Rêgo, na 706/906 Sul, morreu aos 84 anos, por complicações de quadro de infecção urinária. Ela passou cerca de quatro semanas internada. A educadora era uma das poucas donas de escola do Distrito Federal que resistia às fusões com megacorporações. Ela deixa três filhos, as professoras Silvia Moraes Rêgo Masson e Simone Moraes Rêgo Nunes de Andrade e o administrador Luiz Carlos de Ávila Nunes Júnior.

Em 1971, Dona Beatriz criou a Escola Maternal e Jardim de Infância Branca de Neve, focada no ensino do Método Montessori. Em 1977, foi fundado o Centro Educacional Rodolpho de Moraes Rêgo. Vinte anos depois, a educadora formou o complexo escolar Colégio Moraes Rêgo, que mantém a tradição do ensino montessoriano.

O perfil nas redes sociais do colégio lamentou a morte da fundadora. "É com muito pesar e tristeza em nossos corações que comunicamos o falecimento da Dona Beatriz. Deixamos aqui nossa eterna gratidão por todo o seu legado na educação e na vida! Nunca esqueceremos sua força e coragem, sua generosidade sem tamanho e seu carinho e cuidado com todos. Dona Beatriz foi um exemplo em sua jornada na educação por 50 anos de uma linda história com a nossa escola em Brasília", homenageou o texto.

Nos comentários, amigos, familiares, ex-alunos e colegas condoeram-se com a partida da professora. "Dona Beatriz, um marco na minha trajetória profissional. Que ela alce vôos maiores ainda agora", escreveu uma internauta. "Exemplo de mulher, mãe, empresária apaixonada pela educação. Muita admiração pela pessoa carinhosa que conheci. Meus sentimentos a todos", homenageou outra seguidora da página.