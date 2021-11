DF terá início de novembro com pancadas de chuva e rajadas de vento

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A previsão do tempo para o primeiro dia de novembro no Distrito Federal é de alternância entre sol, pancadas de chuva e céu nublado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai ficar entre 95% e 50%, com temperatura máxima de 28ºC. A mínima, registrada às 7h, foi de 17ºC, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Mamedes Melo, o tempo vai permanecer instável ao longo do dia. “Teremos pancadas de chuvas no decorrer do período, com vento de fraco a moderado. Podemos ter alguma rajada de vento, porém não tão fortes. Mas não descarto a chance de algum momento de acontecer”, explica.

Até a noite deste domingo (31/10), somente uma estação do DF havia registrado volume de chuva maior do que o esperado para o mês de outubro, que é de 159,8mm. Águas Emendadas que superou o valor, ao ficar com 198,2mm. Em Brazlândia, caíram 155,8mm de chuva. Na estação do Sudoeste, em Brasília, o Inmet registrou 148,2mm. No Paranoá, 129mm. No Gama, onde houve o menor registro do mês, o volume ficou em 82,2mm.

O volume de chuva esperado para novembro é de 226,9mm. Mamedes Melo projeta como devem ser o tempo nos próximos dias: "Com estamos em um período de transição, alguns fenômenos vão começar a acontecer. Vai se formar a zona de convergência do Atlântico Sul. Temos previsão de uma frente fria chegar na região Sudeste. Mas não dá para assegurar quando vai acontecer. Vamos monitorar. O tempo vai continuar instável, podendo alternar entre sol e chuva."