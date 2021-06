Vídeo: PCDF procura suspeito de furtar R$ 40 mil de igreja

PM Pedro Marra

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um homem que furtou R$ 40 mil de uma igreja evangélica, no Guará 2. A 4ª Delegacia de Polícia, da região, divulgou as imagens nesta sexta-feira (11/6), mas o crime ocorreu em 2 de maio deste ano.

Investigações apontam que o jovem pulou o muro da igreja evangélica Assembleia de Deus e invadiu a sala da tesouraria do local. Informações da 4ª DP dão conta de que ele usou uma alavanca para arrombar o cofre e pegar o dinheiro da oferta e do dízimo.

Confira o vídeo:

Para ajudar nas investigações sobre o caso, a PCDF disponibiliza o número 197 para a população fazer denúncias anônimas.

Aguarde mais informações