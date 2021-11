Capotamento deixa uma pessoa morta na DF-140

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Samu)

Um capotamento deixou, na noite desta terça-feira (2/11), uma pessoa morta e outras duas feridas. O acidente ocorreu na DF-140. A via dá acesso ao Jardim ABC, na região da Cidade Ocidental. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência.



Segundo os bombeiros, no veículo estavam quatro ocupantes. A condutora foi encontrada sem vida no local do acidente. Uma adolescente de 16 anos saiu ilesa do capotamento e não necessitou de transporte para atendimento hospitalar. Outros dois rapazes foram transportados para o Hospital de Base do DF.



