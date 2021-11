Separe o guarda-chuva! DF terá pancadas de chuva; umidade chega a 95%

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Prepare o guarda-chuva para esta quinta-feira (4/11), porque o Distrito Federal terá pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com chances de trovoadas. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai ficar entre 50% e 95%.

Trovoadas também podem ocorrer em algumas regiões do DF, ainda por causa da instabilidade do tempo. A menor temperatura registrada nesta madrugada foi em Águas Emendadas, região de Planaltina, e a máxima deve ser de 29°C. "Os modelos (de previsão) estão dando chuva. A expectativa é de pancada de chuva localizada na parte da tarde e da noite. O vento é fraco e moderado e, momentaneamente, pode ter uma rajada ou outra", afirma o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet.

O Inmet emitiu alerta amarelo para Brasília, com perigo potencial, com duração até as 10h desta quinta-feira. Com chuva entre 20mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, os ventos devem ser intensos, entre 40km/h e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para os próximos dias, Olívio assegura que o tempo deve se manter parecido, mas com aumento das chuvas a partir da próxima semana. "Estes dias todos temos condição para chuva. A partir de segunda-feira, pode aumentar ainda mais, até porque o volume de chuva médio esperado para o mês é de 226,9mm", explica o especialista.

Em outubro, com média no volume de chuva de 159,8mm, somente Águas Emendadas passou o índice esperado neste ano, indo a 191,2mm, 45,7% a mais do que em 2020, que foi de 131,2mm. Em Brazlândia, caiu 155,8mm de chuva, um pouco maior do que no ano passado — 51,2% a mais — quando foi de 103mm.

Na estação do Sudoeste, em Brasília, que registrou 148,2mm, 10,5% a menos do que em em 2020, quando caiu 165,6mm de chuva. No Paranoá, caiu 129mm neste ano contra 117,8mm no ano passado, o que resulta num aumento de 9,5%. Por fim, o Gama caiu de 255mm para 88,2mm no volume de chuva deste ano, diminuição de 65,4%.

"Os dados que chegaram até a gente superaram a média, mas o volume pode ter sido um pouco maior, porque em alguns horários a estação parou de emitir registros. Como estamos sem equipe técnica para ir lá", frisa Olívio.