DS Danielle Souza* e Carlos Silva*

(crédito: Arquivo Pessoal)

Nesta quinta-feira (04/11), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de muitas nuvens, chuvas e trovoadas isoladas para todo o Distrito Federal. O vento tende a se manter de fraco a moderado, com rajadas. O mesmo pode se estender até a noite. A temperatura ao longo do dia deve se manter em mínima de 19ºC e máxima de 27ºC. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%.

Algumas regiões do Distrito Federal registraram chuvas no início da tarde de hoje. As pancadas de chuva começaram por volta de 13h. Segundo previsão do Inmet, com exceção da estação do Paranoá, foram registradas chuvas nas estações do Sudoeste, Águas Emendadas, Brazlândia e do Gama.

No período de 2h de chuva, Brazlândia teve o acumulado de 23.4 mm. No Sudoeste, choveu 3.4mm. Em Águas Emendadas, as chuvas foram fracas chegando apenas a 0.6mm. No Paranoá foi registrado 0.2 mm, já no Gama ficou o acumulado de 1.2mm.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, o esperado para esta semana é que o tempo se mantenha com muitas nuvens, havendo possibilidade de chuvas isoladas na parte da manhã, já no período da tarde, e à noite, com pancadas de chuvas com trovoadas isoladas e ventos fracos a moderados, e, em alguns momentos, com rajadas de vento. A meteorologista explica que esse fenômeno deve se estender até a próxima segunda-feira (08/11) e afirma que a temperatura durante esse período não deve ultrapassar os 30ºC .

Nesta sexta-feira (5/11), a temperatura mínima esperada é de 18ºC e a máxima é de 28º no DF. A umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 95%. No sábado, a temperatura vai de 19ºC a 28ºC. A umidade ficará entre 45% e 95%. O domingo tende a ter muitas chuvas com pancadas isoladas.

O esperado de chuvas para o mês de novembro é de 269.9mm, maior do que o esperado no mês anterior que era de 159.8.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, esse fenômeno se dá devido à proximidade com a estação do verão no decorrer do mês, o qual está na primavera. “Em novembro, ainda estamos na primavera, mas já caminhando para o verão (que começa em 21 de dezembro). E o verão é a nossa estação chuvosa, então neste mês há maior climatologia”, avalia Ramos.