Covid-19: DF registra 4 mortes em 24 horas, menor número desde janeiro

SS Samara Schwingel

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Nas últimas 24h, o Distrito Federal registrou quatro mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (4/11). O valor é o menor desde 3 de janeiro deste ano, quando a Secretaria de Saúde notificou uma morte pela doença. Também nas últimas 24 horas, foram 98 casos notificados pela pasta. No total, a capital tem 515.497 infecções e 10.906 óbitos desde o início da pandemia.

Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 137, novamente, o menor valor de 2021. A variação foi de -71,48% quando comparado com os 14 dias anteriores. A mediana de mortes, que está em 8, registrou uma queda de 39,13% em relação ao mesmo período.

As médias móveis são refeitas diariamente a partir dos dados do dia e dos seis anteriores. Os resultados ajudam a amortecer possíveis atrasos nas notificações dos registros. Quando a variação do número fica abaixo de 15%, tanto para mais quanto para menos, há estabilidade.

Ainda de acordo com o boletim, a taxa de transmissão da covid-19 está em 0,77. Ou seja, cada grupo de 100 pessoas transmite a doença para outras 77. O índice está abaixo de 1 desde 15 de outubro, o que indica que a pandemia está em queda. A menor taxa de transmissão do ano, no DF, foi registrada em 29 de outubro, quando o índice chegou a 0,73.