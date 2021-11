RN Renata Nagashima

(crédito: Tony Winston/Agência Brasília - 21/6/18)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), falou sobre a possibilidade de trazer a Web Summit, maior feira de tecnologia e inovação do mundo, para o Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) em 2023. “Fiquei impressionado com o que vi. São mais de 45 mil pessoas das mais diversas áreas cuidando de tecnologia e empresas de várias naturezas e de todos os países do mundo. Brasília ganharia muito com isso”, disse, durante entrega das de duplicação na DF-140, na manhã desta segunda-feira (8/11).

A carta de intenção entregue por Ibaneis para abrigar o evento inclui um investimento de 5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões) por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). A Web Summit ocorreu em Lisboa, capital de Portugal, em 1º de novembro. O governador acompanhou de perto o evento que reuniu, durante três dias, cerca de 40 mil visitantes, entre especialistas em tecnologia e investidores.

Detentora do Biotic, o DF disputa com o Rio de Janeiro e Porto Alegre a quarta sede mundial da conferência, que já passou por Toronto, no Canadá, e Hong Kong, na China, além da capital portuguesa. Após o encontro com o governo do DF em Lisboa, os diretores do evento virão à cidade conhecer as possíveis instalações para realização do evento.

“Nós fizemos tudo que era possível, fizemos uma belíssima apresentação ao CEO da Web Summit e a gente aguarda. Eles devem estar aqui entre os dias 19 e 20 de novembro para fazer uma visita técnica”, anunciou. O governador garantiu que o Distrito Federal tem condições de sediar o evento. “Temos uma rede hoteleira de altíssima qualidade, facilidade de trânsito e o pavilhão que pode abrigar a feira dentro do tamanho que eles exigem. Temos um conjunto de situações que colocam Brasília à frente dos outros estados”, afirmou.

Os esforços para trazer o maior evento de tecnologia do mundo para Brasília envolvem diversas secretarias do governo, entre elas as de Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico, de Relações Internacionais, de Turismo e de Economia.