EH Edis Henrique Peres

A entrega das carteiras ocorreu durante evento no Palácio do Buriti -

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã desta terça-feira (26/10), da entrega de mais de 200 Carteiras Nacionais de artesãos do DF. O evento aconteceu no Palácio do Buriti e lançou, oficialmente, a Oficina do Saber, com exposição de peças artesanais desenvolvidas na capital. Além disso, cerca de 100 alunos que fizeram o curso de artesanato, por termo de fomento, receberam o certificado de conclusão de curso.

O chefe do executivo local destacou a importância da iniciativa para o turismo e cultura e ressaltou a beleza dos artesanatos. Um painel colocado atrás de representantes do governo foi decorado com flores de crochê e borboletas de folhas naturais foram penduradas no teto. “Pouquíssimas vezes eu vi o Salão tão bonito como está hoje. E não apenas pela decoração, mas pelas pessoas alegres que estão aqui”, comentou o governador.

Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do DF, destacou que o artesanato é a alma do turismo. “Quando alguém viaja, sempre traz uma lembrança do destino e geralmente é um artesanato. Este é um produto turístico que gera emprego e renda e impulsiona a economia criativa. Desde o início da nossa gestão, trabalhar diuturnamente para assegurar locais para a venda desses produtos é uma meta prioritária. Conseguimos as Lojas do Artesanato localizadas nos shoppings Pátio Brasil e Alameda e em todas as ações e eventos apoiados pela Secretaria de Turismo, a condição é a garantia de dar um espaço para o artesão expor e vender o seu trabalho”, esclarece.

O artesanato no DF é responsabilidade da Secretaria de Turismo (Setur-DF) desde 29 de julho deste ano, devido à Lei nº 6.924, pela qual o artesanato passou a ter um programa local específico para desenvolver, qualificar e promover a atividade como instrumento de trabalho e empreendedorismo.

Atualmente, de acordo com os dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), o DF tem registrado cerca de 12,4 mil artesãos. Desse total, existem 4.557 artesãos com carteiras ativas que tiveram um faturamento, entre janeiro de 2019 até setembro deste ano, de R$1,7 milhão, estimulando a economia criativa do DF, em 104 eventos.

Reconhecimento

Adesilton Brandão da Silva, 54 anos e morador do Santa Maria, trabalha com artesanato há 15 anos. “Estou muito feliz com a carteirinha, para mim, é a realização de um sonho, pois isso divulga o nosso trabalho. Com a carteira eu posso participar de eventos e feiras”, conta o artesão. Adesilton trabalha com a confecção de objetos de madeira, como tábuas de carne, relógios e pequenos móveis.

Gilvania Santos Maria, 57 anos, já garantiu a carteira nacional de artesã há quase 18 anos, mas foi presencialmente à cerimônia para prestigiar os colegas de profissão. “Muda muito o nosso serviço quando temos a carteira. É muito importante para mantermos as nossas mercadorias, para apresentarmos o nosso trabalho. Eu faço artesanato com flores do cerrado, por exemplo. Para isso, coleto as folhas secas, as desidrato e monto a peça para vender. Para se ter ideia, nessas coletas, quando tem fiscalização, também é necessário apresentar a carteira para o responsável, para ele entender que estamos coletando para um trabalho de artesanato”, detalha Gilvania.





Registro

A Carteira do Artesão é um documento gratuito, válido em todo o território nacional, que legaliza e formaliza a atividade. Ela propicia aos portadores acesso a cursos de capacitação, feiras e eventos no Brasil e no exterior. As carteiras são emitidas mediante a comprovação das habilidades artesãs, por meio de vídeo ou pessoalmente na Setur-DF. Para a renovação da carteira, é necessário uma atualização de dados, que deve ser feita a cada seis anos, a contar da data de expedição.

Maria Mazarello, 65 anos, moradora da Asa Norte e aposentada, produz pulseiras, crochês e confecções com tecido. Para ela, o artesanato é fundamental inclusive para a sua saúde. “Estou muito orgulhosa de receber essa carteirinha. O artesanato é importante para manter a nossa mente ativa, ocupada. Influencia, inclusive, na autoestima. Quando estou triste, eu pego meus materiais e vou fazer artesanato", conta.

Maria Mazarello, de 65 anos, destaca a importância do artesanato inclusive para a sua saúde. Quando está triste, ela recorre as suas produções. (foto: Edis Henrique Peres/CB/DA Press)

Emissões

Entre o primeiro de janeiro de 2019 a o 30 de setembro deste ano, a Secretaria de Turismo atendeu 379 artesãos com projetos de fomento. Nesse período, foram emitidas, presencialmente, 2.379 Carteiras Nacionais de Artesão. O profissional interessado na carteirinha deve entrar em contato, pelo WhatsApp, pelo número (61) 99147-0748 e enviar os documentos, com fotos de boa qualidade, ou comparecer presencialmente no endereço da Setur (Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul, 1º Andar).



Documentos necessários: