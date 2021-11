RM Rafaela Martins

O Governo do Distrito Federal (GDF) homenageou, por meio da Medalha Mérito da Procuradoria Geral da República do DF, funcionários de Brasília pelos serviços prestados à sociedade, nesta quarta-feira (10/11). A cerimônia de outorga ocorreu no Palácio do Buriti, com a presença do governador Ibaneis Rocha, por volta das 10h.



“Eu posso afirmar que hoje nós temos a melhor procuradoria de todos os estados da federação. Eu posso dizer isso porque passei, juntamente ao órgão, dois anos de pandemia, que assombrava e colocava em dificuldade nossas decisões. Eu não teria atravessado essa pandemia sem o trabalho da procuradoria do Distrito Federal”, declarou o chefe do executivo local.

Em memória, dois servidores foram homenageados, pois perderam a vida em decorrência da covid-19. A servidora da PGDF Elisabete Magalhães, e o desembargador do TJDFT George Lopes, foram lembrados e familiares receberam uma condecoração em nome dos mesmos.

Autoridades

A Medalha Mérito da Procuradoria-Geral do DF foi instituída com a finalidade de agraciar os próprios membros pelos serviços prestados, em âmbito nacional ou internacional, ao órgão, à advocacia pública ou à sociedade local. Pode ser concedida também a autoridades, profissionais e instituições civis ou militares.



Entre dirigentes de órgãos do Executivo local agraciados estavam a secretária de justiça Marcela Passamani, o chefe da Casa Civil Gustavo Rocha, e a secretária de desenvolvimento social e primeira-dama Mayara Rocha, entre outros.