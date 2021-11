O Evento

Para promover uma ampla discussão, o Correio Talks Live reunirá autoridades e representantes do setor produtivo que vão debater sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico para o DF. Como ter menos dependência do Estado, qual será o potencial do mercado de trabalho na capital federal, como manter uma arrecadação de impostos que garanta os serviços essenciais à população.

E, por fim, de que forma o planejamento territorial e a legislação urbanística impactam as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços. Esses serão pontos importantes do nosso evento, que ajudará a pensar os rumos do DF para o bem de todos os brasilienses. A live será mediada pela Colunista do Correio, Samanta Sallum.