Sindicato da construção civil pede aprovação da Luos ainda em 2021

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), Dionysio Klavdianos, afirmou, na tarde desta quarta-feira (10/11), que a entidade defende que a atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), seja aprovado pela Câmara Legislativa do DF ainda em 2021. Segundo ele, há, pelo menos, um terço da população de 3 milhões da capital vivendo de forma irregular.



A declaração foi feita durante o Correio Talks, evento promovido pelo Correio Braziliense para debater a economia local. “Hoje, Brasília tem, pelo menos, um terço da população morando na ilegalidade. Assim, independente das atribulações, pedimos que a Câmara aprove, ainda este ano a Luos. Ela não pode tudo, mas ela pode muito”, afirmou Dionysio.

O presidente do Sinduscon defende que, nos próximos anos, a população do DF e Entorno deve crescer muito, impactando na regularização fundiária local. “São 31 condomínios que já estão aprovados em várias instâncias do governo e cujo os moradores não tem um alvará de funcionamento e construção” argumentou.

