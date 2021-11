Motores de avião que Marília Mendonça estava serão levados para Brasília

MA Matheus Adler/ Estado de Minas

Os motores do avião que transportava a cantora Marília Mendonça e que caiu, na última sexta-feira (5/11), matando a artista e mais quatro pessoas, serão levados para a sede do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em Brasília. A informação foi confirmada pela Aeronáutica ao Estado de Minas.

A apuração não tem prazo de encerramento pré-fixado, já que cada caso tem um grau de complexidade. O procedimento não aponta culpados. O objetivo é apenas identificar os problemas que ocasionaram o acidente e evitar que outros similares ocorram.

No local do acidente, os investigadores fotografaram cenas, recolheram partes do avião e ouviram testemunhas, além de reunir documentos da aeronave. Tudo isso faz parte dos trabalhos iniciais.

O acidente

A queda do avião em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, tirou a vida de cinco pessoas. Além de Marília Mendonça, morreu o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país.



Outra vítima foi o produtor Henrique Ribeiro, também conhecido como Henrique Bahia, que foi também produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015. Os bombeiros informaram a identificação do piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o co-piloto, Tarciso Pessoa Viana.

O avião com Marília Mendonça saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h02 da última sexta. A queda em Piedade de Caratinga ocorreu por volta das 15h30, quando faltavam apenas 4 km para a aeronave chegar ao Aeroporto de Ubaporanga, que atende a cidade de Caratinga, onde a artista faria um show naquela noite.