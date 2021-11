PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Rafael Santana Barreto, 39 anos, que morreu na tarde de quarta-feira (10/11) após tentar fazer uma selfie e cair de uma altura de 30 metros na Cachoeira Poço Azul, em Brazlândia, veio de São Paulo ao Distrito Federal para um evento de culinária. Junto do grupo de colegas de uma empresa, eles participavam de um treinamento em uma das filiais de uma rede de restaurantes em um shopping da Asa Norte.

As informações foram confirmadas pelo delegado de expediente da 18ª DP (Brazlândia), Mozeli da Silva. O rapaz era auxiliar de cozinha da empresa paulistana. A delegacia ouviu três testemunhas que estavam no local do ocorrido.

Segundo os colegas de Rafael ouvidos pelos investigadores, sobrou um intervalo no evento e eles combinaram de ir a um local turístico. “Estavam se divertindo e conhecendo a cachoeira. O acidente foi na parte superior da cachoeira e ele subiu em uma pedra para tirar uma selfie, pelo que as testemunhas me falaram”, afirma Mozeli.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informa que Rafael escorregou em uma das pedras e, em seguida, foi arrastado pela correnteza e bateu o corpo novamente em pedras das corredeiras. “Ele caiu em uma pedra antes de cair na cachoeira. Foi descendo por água abaixo e tentou se agarrar em algumas pedras até chegar ao precipício da cachoeira”, detalha o delegado da 18ª DP.

No depoimento, as testemunhas afirmaram que, depois de aproximadamente três minutos, "quase cinquenta metros abaixo", avistaram o corpo de Rafael boiando na água. Em seguida, os colegas constataram uma lesão no lado esquerdo da cabeça da vítima e, ao vê-la inconsciente, acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

O corpo do homem foi localizado embaixo das quedas de água da cachoeira com uma lesão aparente no crânio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate de Rafael, além de procedimento de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e veio a óbito no local. O cadáver foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML). A 18ª DP aguarda a conclusão do laudo da perícia.

A equipe do CBMDF atendeu à ocorrência por volta de 14h41, com três viaturas e 13 militares. O CBMDF resgatou o corpo e conseguiu levá-lo para a parte superior da grota da Cachoeira Azul. Até o momento, não se sabe a causa do acidente.



Veja abaixo o vídeo em que os bombeiros tentam encontrar o corpo de Rafael: