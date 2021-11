Piloto do avião de Marília Mendonça comunicou duas vezes que iria pousar

CB Correio Braziliense

(crédito: Corpo de Bombeiro/ Divulgacao)

O piloto que levava Marília Mendonça de Goiânia para Caratinga, no voo que terminou com a morte da cantora e mais quatro pessoas, há uma semana, avisou pelo rádio que iria pousar por duas vezes. A informação foi confirmada por um piloto local que passava pela região no dia para o jornal O Globo.

De acordo com ele, nada indicava que o voo poderia estar com problemas. "Ele disse que estava pegando a perna do vento e, cerca de 20 segundos depois, voltou a dizer que estava pegando a perna do vento 02, o que significa que estava iniciando o procedimento padrão de pouso. Isso não configura uma anormalidade pois os pilotos podem prolongar um pouco o tempo do pouso", lembrou. Perna de vento é como os pilotos chamam o procedimento de pouso.

O piloto, que preferiu não se identificar, já deu depoimento para as autoridades competentes. Por ser uma frequência aberta, as mensagens trocadas pelo rádio entre pilotos não ficam gravadas.

O bimotor que levava Marília Mendonça, o tio dela e um assessor, além do piloto e co-piloto, saiu de Goiânia e iria pousar em Caratinga, interior de Minas Gerais, onde a cantora faria um show na sexta-feira. O avião caiu cerca de 4 km do aeroporto, depois de atingir um cabo de uma torre de distribuição da Cemig, a companhia energética de Minas Gerais.