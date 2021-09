Idosa se desequilibra, cai em trilha de cachoeira e é resgatada por bombeiros

DD Darcianne Diogo

Vítima tem 74 anos e deu entrada no Hospital de Base com queixa de dores. Bombeiros não identificaram sinais de fratura - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Uma mulher de 74 anos caiu em uma trilha na cachoeira do Tororó, a cerca de 15km de São Sebastião, e precisou ser levada ao hospital. O acidente aconteceu nesta terça-feira (28/9) e mobilizou oito militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para o atendimento.

A vítima, identificada apenas como Virginea, estava acompanhada da filha e do genro quando teria se desequilibrado e caído na trilha. O caminho estava a uma distância de 1,5km do local onde a família havia estacionado o carro.

Os parentes de Virginea tiveram de acionar os bombeiros para resgatar a idosa. Ela se queixava sobre dores na região lombar e apresentava dificuldade para andar.

O resgate durou cerca de duas horas, tempo necessário para os bombeiros imobilizarem a mulher, colocá-la na maca e carregá-la ao local onde estava o veículo de resgate. A corporação informou que a idosa não apresentava sinais de fratura nos ossos. Consciente, orientada e estável, mas com dores, ela foi levada ao Hospital de Base.

Outro caso

No sábado (25/9), o CBMDF resgatou um homem de 65 anos que saiu para fazer trilha na mata, perto do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, no Lago Sul. A vítima informou que havia caído em uma ribanceira, mas não sabia se localizar nem enviar pelo celular as coordenadas do ponto onde se encontrava.

Nas buscas, os militares entraram no condomínio e, com ajuda de seguranças do setor habitacional, localizaram a vítima em uma mata de difícil acesso, perto de um córrego. O homem apresentava uma fratura no braço direito e foi levado ao Hospital de Base.